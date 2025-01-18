В Уфе снова перекроют Шакшинский мост

Как сообщает администрация Уфы, с сегодняшнего дня, 18 января, по 31 января планируются частичные ограничения движения транспорта по мосту в связи с устройством инженерных коммуникаций.

С 9.00 до 17.00 и с 20.00 до 6.00 будут перекрываться крайние правые полосы в обоих направлениях.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что на ремонт этого моста из федерального бюджета привлекли почти два млрд рублей.