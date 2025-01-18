В Уфе из-за аварии участки шоссе и проспект остались без освещения и светофоров

Об этом сообщает администрация города. Из-за аварии не будут освещены участки проспекта Дружбы Народов, Затонского шоссе и транспортная развязка с ним.

Также не будут работать светофоры:

– Уфа – Затон Башгазсервис;

– Алексеевское шоссе – Развязка №1;

– Алексеевское шоссе – Базисный проезд;

– проспект Дружбы Народов – поворот на микрорайон Сафроновский.

«Сейчас специалисты МБУ "Уфагорсвет" оказывают содействие в устранении повреждения и постараются запустить светофоры в ближайшее время», – говорится в сообщении мэрии.