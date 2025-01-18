В Уфе из-за аварии участки шоссе и проспект остались без освещения и светофоров

В ходе проведения земляных работ сотрудники ООО «Затон Восточный» повредили высоковольтный кабель.
Фото: администрация Уфы
Об этом сообщает администрация города. Из-за аварии не будут освещены участки проспекта Дружбы Народов, Затонского шоссе и транспортная развязка с ним.
Также не будут работать светофоры:
– Уфа – Затон Башгазсервис;
– Алексеевское шоссе – Развязка №1;
– Алексеевское шоссе – Базисный проезд;
– проспект Дружбы Народов – поворот на микрорайон Сафроновский.
«Сейчас специалисты МБУ "Уфагорсвет" оказывают содействие в устранении повреждения и постараются запустить светофоры в ближайшее время», – говорится в сообщении мэрии.
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