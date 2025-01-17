Бывшему министру транспорта Башкортостана грозит до 5 лет колонии

Александр Булушев подал в отставку с поста главы Минтранса республики в ноябре 2022 года. Он попросил главу региона освободить его от должности в связи с переходом на другую работу.
Фото: vk.com/aleksandr_bulushev
Александр Булушев и его заместитель Руслан Гарипов сейчас проходят по части первой статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с ущербом государству).
В 2022 году Минтранс Башкортостана, который на тот момент возглавлял Булушев, заключил госконтракты с санкт-петербургской компанией «Скайкоптер» на авиаперелеты правительственной делегации.
Следствие считает, что контракты заключались без проведения торгов и задним числом. Ущерб бюджету оценили в 35 млн рублей.
В Кировском районном суде Уфы прошло заседание по этому делу, гособвинение запросило пять лет колонии для Булушева и три года – для Гарипова. Обвиняемые вину не признали.
Первоначально СМИ связывали уход Булушева с другим делом: перед этим задержали его заместителя Виктора Жулькова.
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