Бывшему министру транспорта Башкортостана грозит до 5 лет колонии

Александр Булушев и его заместитель Руслан Гарипов сейчас проходят по части первой статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с ущербом государству).

В 2022 году Минтранс Башкортостана, который на тот момент возглавлял Булушев, заключил госконтракты с санкт-петербургской компанией «Скайкоптер» на авиаперелеты правительственной делегации.

Следствие считает, что контракты заключались без проведения торгов и задним числом. Ущерб бюджету оценили в 35 млн рублей.

В Кировском районном суде Уфы прошло заседание по этому делу, гособвинение запросило пять лет колонии для Булушева и три года – для Гарипова. Обвиняемые вину не признали.

Первоначально СМИ связывали уход Булушева с другим делом: перед этим задержали его заместителя Виктора Жулькова.