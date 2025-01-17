В Башкортостане с начала года подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали капуста (2,83%), огурцы (2,33%), яйца (1,48%), детские фруктовые консервы (1,44%).

Умеренно поднялись цены на яблоки (0,7%), и курицу (0,62%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (1,21%), сухие молочные смеси для детского питания (1,04%) и подсолнечное масло (0,91%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.