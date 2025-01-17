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В Уфе продлили перекрытие участка проспекта Салавата Юлаева

Администрация Уфы предупреждает о продлении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

В Уфе до 0.00 первого апреля 2025 года продлевается перекрытие 200-метрового участка проспекта Салавата Юлаева.

Закрыта крайняя правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы имени города Галле. Первоначально этот участок перекрыли с 18 ноября до 14 января.

Ограничение связано с продолжающейся реконструкцией улицы имени города Галле. В целом ее поэтапно ремонтируют с 2023 года. В будущем планируется соединить с этой улицей Восточный выезд и М-5, но в прошлом году Радий Хабиров сообщил о том, что реализации этого проекта препятствуют затруднения со сносом частного сектора.

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