18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане рост цен на бензин продолжился в 2025 году

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные мониторинга потребительских цен на нефтепродукты по состоянию на 13 января 2025 года.

По состоянию на 13 января 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 58,3 рубля за литр (+0,25 рубля с 23 декабря 2024 года);

– АИ-92 – 54,31 рубля за литр (+0,22 рубля);

– АИ-95 – 58,23 рубля за литр (+0,23 рубля);

– АИ-98 и выше – 81,81 рубля за литр (+0,58 рубля);

– дизельное топливо – 67,61 рубля за литр (+0,19 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (58,95 рубля за литр) и по России (60,89 рубля за литр).

В Минторге Башкортостана объяснили, почему растут цены на бензин

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: