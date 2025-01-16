В Башкортостане рост цен на бензин продолжился в 2025 году

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные мониторинга потребительских цен на нефтепродукты по состоянию на 13 января 2025 года.
По состоянию на 13 января 2024 года цены в Башкортостане составляли:
– бензин в среднем – 58,3 рубля за литр (+0,25 рубля с 23 декабря 2024 года);
– АИ-92 – 54,31 рубля за литр (+0,22 рубля);
– АИ-95 – 58,23 рубля за литр (+0,23 рубля);
– АИ-98 и выше – 81,81 рубля за литр (+0,58 рубля);
– дизельное топливо – 67,61 рубля за литр (+0,19 рубля).
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (58,95 рубля за литр) и по России (60,89 рубля за литр).
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