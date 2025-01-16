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В Уфе в 2025 году отремонтируют крышу 51 дома

Администрация Уфы сообщает о запланированном на текущий год проекте капитального ремонта крыш проблемных жилых домов.

Всего в 2025 году планируют провести капитальный ремонт крыш в 51 доме, где проживает 11 589 человек.

В проект включены 29 домов с рулонными и 22 дома с шатровыми крышами.

В прошлом году в городе отремонтировали 57 крыш, утеплили два фасада, заменили 19 систем водоснабжения, 18 систем водоотведения, 13 систем электроснабжения и 21 ИТП, установили 391 новый лифт.

«Капитальный ремонт крыш обеспечит надежную защиту для всех жильцов️, играет важную роль в создании комфортной городской среды, где люди могут гордиться своим домом и районом», – говорится в сообщении мэрии.

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