В Уфе выставили на торги долгострой на улице Айской

В лот входят бетонный фундамент и два этажа каркаса из монолитных железобетонных колонн, общая площадь – 611,7 кв. м. Готовность объекта оценивают в 25%.

Площадь земельного участка составляет 2,3 тыс. кв. м, на этом месте можно построить административно-торговое здание.

Известно, что объект принадлежит республике, ранее владельцем числился застройщик ЖК «Иремель». Разрешение на строительство было выдано в 2016 году.

Аукцион назначен на 17 февраля, начальная цена лота – 80,2 млн рублей, шаг – четыре млн рублей.