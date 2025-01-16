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В Уфе выставили на торги долгострой на улице Айской

Фонд жилищного строительства Башкортостана объявил торги на недостроенное здание, расположенное по адресу Айская, 18.

Фото: Adelina Gilvanova

Фото: Adelina Gilvanova

В лот входят бетонный фундамент и два этажа каркаса из монолитных железобетонных колонн, общая площадь – 611,7 кв. м. Готовность объекта оценивают в 25%.

Площадь земельного участка составляет 2,3 тыс. кв. м, на этом месте можно построить административно-торговое здание.

Известно, что объект принадлежит республике, ранее владельцем числился застройщик ЖК «Иремель». Разрешение на строительство было выдано в 2016 году.

Аукцион назначен на 17 февраля, начальная цена лота – 80,2 млн рублей, шаг – четыре млн рублей.

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