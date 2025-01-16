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Башкортостан первым в стране запускает программу модернизации систем реабилитации инвалидов

Федеральный проект разработало Агентство стратегических инициатив. Башкортостан стал пилотным регионом, в котором впервые будет реализована эта инициатива.

О ней рассказал исполняющий обязанности премьер-министра правительства региона Андрей Назаров.

С помощью этого проекта республика получит возможности для того, чтобы обновить инфраструктуру реабилитации и сформировать флагманские региональные центры, утвердить стандарты и повысить качество программ и услуг, развивать профессиональные компетенции сотрудников, внедрить инновационные технологии проактивного сопровождения инвалидов и их семей.

Программа состоит из нескольких шагов и рассчитана до 2030 года. Ее составляли, основываясь на лучших практиках сотрудников реабилитационных организаций.

Начнется реализация с независимого аудита текущего состояния системы реабилитации и абилитации и формирования вариативных моделей развития с учетом персональных запросов конкретного человека, особенностей здоровья, возраста, семейного положения и ресурсов.

Программа задействует все ответственные ведомства и муниципалитеты, государственные и некоммерческие организации по профилю, представителей социально ориентированного предпринимательства и сообщества людей с инвалидностью.

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