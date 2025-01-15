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Жители Башкортостана завалили парламент вопросами о новых правилах содержания домашних животных

Власти Башкортостана указом запретили разведение большого количества домашних животных на ограниченной жилплощади.

Спикер регионального парламента Константин Толкачев сообщил о том, что после принятия новых норм у жителей появилось множество вопросов, в связи с чем он дал поручение организовать разъяснительную работу.

В частности, по новым нормам в помещении площадью 18 кв. м можно содержать не более одной крупной собаки или двух кошек. Кроме того, на каждые 200 кв. м земельного участка допускается содержание одной крупной либо трех мелких собак.

Также жители интересуются порядком бесплатного чипирования собак, однако соответствующий законопроект еще в работе и не принят. Как ожидается, после принятия закона в регионе всем владельцам собак придется чипировать их, первое время это можно будет сделать за счет регионального бюджета.

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