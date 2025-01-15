На лучшей вакансии января в Уфе предлагают от 129 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий января в Уфе выглядит следующим образом:

1. Супервайзер управления прямыми продажами в МТС. Предлагаемая зарплата – от 129 тыс. рублей в месяц.

2. Электросварщик ручной сварки в инжиниринговую компанию «ЭнергоСеть». Предлагаемая зарплата – 110-150 тыс. рублей в месяц.

3. Водитель категории Е в «Техпрогресс» (обслуживание и аренда спецтехники). Предлагаемая зарплата – 100-160 тыс. рублей в месяц.

4. Водитель погрузчика в «Пятерочку». Предлагаемая зарплата – 100-130 тыс. рублей в месяц.

5. Менеджер активных продаж в «Башснабсервис». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 200 тыс. рублей в месяц (травматолог); в Казани – 180 тыс. рублей в месяц (сервисный инженер); в Москве – 500-700 тыс. рублей в месяц (стоматолог-ортопед).