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В Уфе из-за работ 2 месяца будут перекрывать одну из улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

С 20 января по 16 февраля перекроют движение по нечетной стороне улицы Дагестанской около дома №23.

С 20 января по 16 марта перекроют движение по нечетной стороне улицы Дагестанской около дома №39.

Эти ограничения связаны с выполнением работ по строительству водовода и канализационных труб в Демском районе в рамках проекта по модернизации водоснабжения и канализации южной части города.

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