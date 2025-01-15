В Уфе из-за работ 2 месяца будут перекрывать одну из улиц

С 20 января по 16 февраля перекроют движение по нечетной стороне улицы Дагестанской около дома №23.

С 20 января по 16 марта перекроют движение по нечетной стороне улицы Дагестанской около дома №39.

Эти ограничения связаны с выполнением работ по строительству водовода и канализационных труб в Демском районе в рамках проекта по модернизации водоснабжения и канализации южной части города.