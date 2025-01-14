Стало известно, отменят ли Крещенские купания в Уфе

В Уфе состоялось заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений и взаимодействия с религиозными организациями.

В ходе совещания представители районов Уфы отчитались о подготовке к крещенским мероприятиям, которые пройдут с 18 на 19 января: планируются службы в храмах, Крестные ходы, освящение купелей и купания в иорданях.

В этом году купания будут организованы не во всех районах: список локаций опубликуют позже.

В местах купаний традиционно будут дежурить спасатели, медицинские работники, сотрудники полиции и городского Центра общественной безопасности. Планируют установить палатки с обогревом для переодевания, мусорные контейнеры, биотуалеты, а также полевые кухни и точки питания с горячим чаем.

МЧС сообщает, что планируется организация купелей более чем в 30 муниципалитетах Башкортостана (поступила информация о 65 организованных местах купания). При этом там подчеркивают, что погода может внести значительные коррективы в планы муниципалитетов и в последний момент купания могут запретить.

По нормативам толщина льда на точке проведения крещенских купаний должна быть не менее 25 см, при этом на льду рядом с иорданью не должно находиться более 10 человек одновременно.