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Башкортостан – в топ-3 регионов с наибольшим количеством дорожных камер

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные ГИБДД, составило рейтинг субъектов страны по количеству технических средств автоматической фотовидеофиксации на дорогах по состоянию на начало 2025 года.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

Больше всего дорожных камер установлено в Москве – 13 613. Следом идет Краснодарский край, где их насчитывается 2810.

Как и полгода назад, замыкает топ-3 Башкортостан: на дорогах республики установлено 2058 средств автоматической фотовидеофиксации – больше, чем, например, в Московской (1929) области и Санкт-Петербурге (1650), которые идут следом.

Для сравнения, в сентябре 2023 года в регионе насчитывалось 2044 дорожных камеры.

В 2025 году количество камер на дорогах наверняка изменится в связи с введением нового порядка распределения доходов от выплаченных штрафов за нарушение ПДД. Раньше в бюджет региона поступали все деньги, а с 2025 года – только 75%.

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