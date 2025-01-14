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Под Уфой построят комплекс для автомобилистов за 50 млн рублей

Инвестпроект строительства многофункционального комплекса для автомобилистов в Уфимском районе включен в Перечень приоритетных.

pravitelstvorb.ru

pravitelstvorb.ru

Инициатор проекта – компания «Дорогино». Объем инвестиций составляет 50 млн рублей.

Его представили главе республики Радию Хабирову в рамках заседания в формате «Инвестчас» под сопровождением региональной Корпорации развития.

Площадь комплекса составит 1230 кв. м, в нем будут функционировать торговые точки, кафе, автомойка и детская площадка. Участок под строительство уже привели в соответствие требованиям.

Включение в Перечень приоритетных инвестпроектов позволяет инвесторам получать налоговые льготы и другие преференции от государства.

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