В Башкортостане резко снизилась заболеваемость коронавирусом

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 13 января 2024 года.
Согласно отчету Минздрава, представленному на совещании в правительстве, 13 января было зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусом, суточный прирост постепенно снижается с начала января после резкого роста в конце прошлого года.
В инфекционных госпиталях для лечения Covid-19 развернуто 195 коек, 53,3% коечного фонда свободно.
Для сравнения, 30 декабря суточный прирост составил 181 случай заболевания коронавирусом. В начале прошлого года, на пике сезона, регистрировали по 600 пациентов в сутки.
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