В Башкортостане резко снизилась заболеваемость коронавирусом

Согласно отчету Минздрава, представленному на совещании в правительстве, 13 января было зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусом, суточный прирост постепенно снижается с начала января после резкого роста в конце прошлого года.

В инфекционных госпиталях для лечения Covid-19 развернуто 195 коек, 53,3% коечного фонда свободно.

Для сравнения, 30 декабря суточный прирост составил 181 случай заболевания коронавирусом. В начале прошлого года, на пике сезона, регистрировали по 600 пациентов в сутки.