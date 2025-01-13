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В Башкортостане резко снизилась заболеваемость коронавирусом

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 13 января 2024 года.

Согласно отчету Минздрава, представленному на совещании в правительстве, 13 января было зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусом, суточный прирост постепенно снижается с начала января после резкого роста в конце прошлого года.

В инфекционных госпиталях для лечения Covid-19 развернуто 195 коек, 53,3% коечного фонда свободно.

Для сравнения, 30 декабря суточный прирост составил 181 случай заболевания коронавирусом. В начале прошлого года, на пике сезона, регистрировали по 600 пациентов в сутки.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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