Жители Башкортостана массово жалуются на плохую уборку снега

За период с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года жители чаще всего жаловались на:

1. дороги – 3225 обращений (+147 за неделю);

2. благоустройство – 2218 обращений (726 за неделю);

3. ЖКХ – 1103 обращения (+149 за неделю).

Больше всего жалоб на плохую уборку снега, в особенности на тротуарах и во дворах и в общественных местах.

Заслушав доклад, Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов с просьбой удвоить усилия в этом направлении.