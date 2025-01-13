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Жители Башкортостана массово жалуются на плохую уборку снега

Сегодня, 13 января, глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики заслушал доклад о динамике обращений в системах «Инцидент-менеджмент» и «Платформа обратной связи», фиксирующих жалобы жителей.

За период с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года жители чаще всего жаловались на:

1. дороги – 3225 обращений (+147 за неделю);

2. благоустройство – 2218 обращений (726 за неделю);

3. ЖКХ – 1103 обращения (+149 за неделю).

Больше всего жалоб на плохую уборку снега, в особенности на тротуарах и во дворах и в общественных местах.

Заслушав доклад, Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов с просьбой удвоить усилия в этом направлении.

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