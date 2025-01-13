Парламент Башкортостана хочет изменить правила утилизации растительных отходов

Речь идет об обращении со всеми отходами растительного происхождения: как с новогодними елками, так и с растительностью, которую ежегодно вырубают садоводы на своих участках.
На сегодняшний день они не относятся к твердым коммунальным отходам. Их запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры. Подразумевается, что их должны складывать на специальных площадках и сжигать отдельно.
При этом единого механизма вывоза растительных отходов нет, они находятся вне зоны ответственности региональных операторов, поскольку формально не являются ТКО.
В Башкортостане пытаются вывозить растительные отходы за счет местных бюджетов по статье расходов «содержание и благоустройство территорий», но эти средства сильно ограничены. В республике создано 567 специализированных площадок, куда можно свозить растительные отходы, но в парламенте признают, что эта мера неэффективна: площадки находятся далеко от мест образования отходов и мало используются по назначению, при этом из-за размещения на них других отходов порой превращаются в несанкционированные свалки.
Поэтому в Госсобрании разработали законопроект, которым такие отходы относятся к ТКО.
После получения заключения Совета законодателей России его планируют внести в Госдуму.
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