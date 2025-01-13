Кадровые изменения в мэрии Уфы

Управление возглавил Ильдус Шангареев. Что о нем известно:

– родился в Кушнаренково в 1985 году;

– окончил Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности «Правоохранительная деятельность»;

– более 20 лет служил в органах внутренних дел;

– с 2023 года занимался координацией торговой деятельности в управлении потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы;

– в последнее время руководил отделом по работе с административными органами управления по взаимодействию с институтами гражданского общества.