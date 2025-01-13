18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Кадровые изменения в мэрии Уфы

Администрация города сообщает о назначении нового человека на должность начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Фото: Администрация Уфы

Фото: Администрация Уфы

Управление возглавил Ильдус Шангареев. Что о нем известно:

– родился в Кушнаренково в 1985 году;

– окончил Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности «Правоохранительная деятельность»;

– более 20 лет служил в органах внутренних дел;

– с 2023 года занимался координацией торговой деятельности в управлении потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы;

– в последнее время руководил отделом по работе с административными органами управления по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: