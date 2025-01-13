В Уфе за выходные произошло 91 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 91 ДТП – это примерно в полтора раза больше, чем обычно. В двух из них пострадали два человека.

Пресечено 650 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.

Кроме того, оштрафовали 36 пешеходов-нарушителей.

Задержали 14 водителей в состоянии опьянения, еще девять отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, остановили 10 севших за руль без прав, в том числе троих несовершеннолетних.