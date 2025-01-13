В Уфе за выходные произошло 91 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 11 и 12 января.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 91 ДТП – это примерно в полтора раза больше, чем обычно. В двух из них пострадали два человека.
Пресечено 650 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.
Кроме того, оштрафовали 36 пешеходов-нарушителей.
Задержали 14 водителей в состоянии опьянения, еще девять отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, остановили 10 севших за руль без прав, в том числе троих несовершеннолетних.
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