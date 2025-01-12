Тепло и снежно: погода в Уфе 13-17 января

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей рабочей неделе солнца не будет совсем, зато будет сколько угодно снега. Хотя бы значительных похолоданий не обещают.

Понедельник, 13 января: до -5°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -7°, снег.

Вторник, 14 января: до -3°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на среду – -8°, без осадков.

Среда, 15 января: до -4°, облачно, небольшой снег, в ночь на четверг – -5°, снег.

Четверг, 16 января: до -5°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на пятницу – -12°, небольшой кратковременный снег.

Пятница, 17 января: до -6°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -7°, небольшой кратковременный снег.