Больше половины утонувших за год в Башкортостане были в состоянии опьянения

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан опубликовало статистику по происшествиям на воде за 2024 год.
Фото: МЧС России
Согласно отчету, количество происшествий на воде в республике значительно снизилось по сравнению с 2023 годом.
Всего было зарегистрировано 80 происшествий (в 2023 году – 119, снижение на 32,7%).
Погиб 81 человек, в том числе девять детей – все они были оставлены без присмотра взрослых.
Причины инцидентов со смертельным исходом:
купание в необорудованном месте – 35;
падение в воду – 20;
провал под лед – 6;
несчастные случаи во время рыбалки – 6;
происшествия с маломерными суднами – 5.
Из 81 погибшего 45 утонули, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
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