Больше половины утонувших за год в Башкортостане были в состоянии опьянения

Согласно отчету, количество происшествий на воде в республике значительно снизилось по сравнению с 2023 годом.

Всего было зарегистрировано 80 происшествий (в 2023 году – 119, снижение на 32,7%).

Погиб 81 человек, в том числе девять детей – все они были оставлены без присмотра взрослых.

Причины инцидентов со смертельным исходом:

купание в необорудованном месте – 35;

падение в воду – 20;

провал под лед – 6;

несчастные случаи во время рыбалки – 6;

происшествия с маломерными суднами – 5.

Из 81 погибшего 45 утонули, находясь в состоянии алкогольного опьянения.