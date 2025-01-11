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Резиденция Уфимского Деда Мороза закроется 12 января

Уже завтра будет завершающий день работы резиденции Деда Мороза, расположенной на площади имени Ленина. Рассказываем о том, как он пройдет.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Дед Мороз будет принимать юных гостей и их родителей с 12.00 до 18.00.

В 18.00 начнется уличная программа Деда Мороза с концертными выступлениями, сюрпризами и добрыми пожеланиями.

Завершится все торжественной церемонией закрытия Резиденции. В следующий раз новогодний волшебник и Снегурочка заедут в резиденцию в конце декабря.

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