В Уфе 10-11 января пройдут массовые проверки водителей

Традиционные рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены на «пресечение нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожных аварий с тяжелыми последствиями».

Места расстановки усиленных патрулей не уточняются.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 60 ДТП, в двух из них пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Задержаны четыре водителя в нетрезвом состоянии и семеро севших за руль без прав, оштрафовали 17 пешеходов-нарушителей.