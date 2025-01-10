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В Уфе 10-11 января пройдут массовые проверки водителей

Сегодня, 10 января, Госавтоинспекция Уфы предупредила о начале проведения профилактических мероприятий в городе.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Традиционные рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены на «пресечение нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожных аварий с тяжелыми последствиями».

Места расстановки усиленных патрулей не уточняются.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 60 ДТП, в двух из них пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Задержаны четыре водителя в нетрезвом состоянии и семеро севших за руль без прав, оштрафовали 17 пешеходов-нарушителей.

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