В Башкортостане значительно снизилось количество пожаров

Согласно отчету, количество пожаров в республике значительно снизилось по сравнению с 2023 годом.

– Всего в прошлом году потушили 9441 пожар, что на 1220 случаев меньше, чем было годом ранее.

– На пожарах погибли 216 человек (-22 по сравнению с 2023 годом), в том числе 13 детей (+8).

– Групповая гибель (от двух до четырех человек) была на 19 пожарах (погибли 43 человека).

– 238 человек получили травмы (+5).

– Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасен 1331 человек.

Чаще всего пожары происходили в жилом секторе:

Надворные постройки – 1633 пожара;

Квартиры – 968;

Частные дома – 953;

Садовые товарищества – 227;

130 пожаров произошло в производственных зданиях.

Основные причины возникновения пожаров:

1. неосторожное обращение с огнем (5 227 пожаров), в том числе детская шалость (59 случаев);

2. нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (2106);

3. нарушение правил устройства и эксплуатации печей (813);

4. поджоги (более 400);

5. нарушение правил эксплуатации транспортных средств (272 случая) и другие причины.