В Башкортостане значительно снизилось количество пожаров

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан опубликовало статистику по пожарам в 2024 году.
Фото: МЧС России
Согласно отчету, количество пожаров в республике значительно снизилось по сравнению с 2023 годом.
– Всего в прошлом году потушили 9441 пожар, что на 1220 случаев меньше, чем было годом ранее.
– На пожарах погибли 216 человек (-22 по сравнению с 2023 годом), в том числе 13 детей (+8).
– Групповая гибель (от двух до четырех человек) была на 19 пожарах (погибли 43 человека).
– 238 человек получили травмы (+5).
– Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасен 1331 человек.
Чаще всего пожары происходили в жилом секторе:
Надворные постройки – 1633 пожара;
Квартиры – 968;
Частные дома – 953;
Садовые товарищества – 227;
130 пожаров произошло в производственных зданиях.
Основные причины возникновения пожаров:
1. неосторожное обращение с огнем (5 227 пожаров), в том числе детская шалость (59 случаев);
2. нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (2106);
3. нарушение правил устройства и эксплуатации печей (813);
4. поджоги (более 400);
5. нарушение правил эксплуатации транспортных средств (272 случая) и другие причины.
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