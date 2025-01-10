В Уфу на выходных заглянет солнце

Сегодня, 10 января, столбик термометра поднялся выше 0°, но это самый теплый день в обозримом будущем.

В субботу, 11 января, днем будет пасмурно и до 0°, осадков не обещают до начала следующей рабочей недели.

В воскресенье наконец-то в Уфу заглянет солнце при температуре воздуха до -2° днем.

Ранее синоптики обещали, что средняя месячная температура воздуха в январе будет на 1° выше нормы (норма – -12,5°). Осадков будет меньше нормы.