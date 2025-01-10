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В Башкортостане в 2025 году стартуют 5 крупных проектов благоустройства

Речь идет о проектах городов, победивших в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проходил в августе прошлого года в Калуге.

Рендер опубликовала Ирина Голованова

Рендер опубликовала Ирина Голованова

В конкурсе победили Нефтекамск, Белебей, Благовещенск, Учалы и Салават. Работы стартуют уже весной 2025 года – об этом в соцсетях рассказала исполняющая обязанности главы МинЖКХ Ирина Голованова.

«Так, города Салават и Нефтекамск впервые стали призерами федеральных грантов на развитие общественных территорий. Центральные улицы и площади этих городов планируется преобразить с использованием современных методов благоустройства, при этом сохранив исторический облик муниципалитетов. Каждый проект в первую очередь направлен на улучшение городской инфраструктуры, доступной для каждого жителя.

Напомню, что Башкортостан за прошедшие пять лет побеждал в федеральном конкурсе 34 раза. Благодаря финансированию от Минстроя России удалось отремонтировать и вдохнуть новую жизнь в ряд территорий с многолетней историей», – написала Голованова.

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