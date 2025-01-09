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В Башкортостане прокуратура в судебном порядке обязала отремонтировать дорогу

Учалинская межрайонная прокуратура провела проверку по публикации в интернете о ненадлежащем состоянии автодороги Белорецк – Учалы – Миасс.

Этот участок дороги находится в ведении ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан».

В результате проверки выяснилось, что дорожное полотно на участке «имеет дефекты в виде выбоин, трещин, проломов и просадок. Это способствует риску совершения дорожно-транспортных происшествий и создает угрозу жизни, здоровью и повреждения имущества граждан».

Прокуратура направила в суд иск об обязании балансодержателя отремонтировать дорогу. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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