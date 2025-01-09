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В Уфе нетрезвый водитель разбил машину о столб на улице 50-летия Октября

Серьезное ДТП на ровном месте: пьяный мужчина врезался в информационный столб, повредив его, автомобиль перевернулся.

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы. Авария произошла сегодня, девятого января, на улице 50-летия Октября.

В результате аварии 35-летнего водителя и его 27-летнюю пассажирку с различными травмами госпитализировали. Автомобиль Skoda Yeti, судя по фото, восстановлению не подлежит.

«Установлено, что водитель авто в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования составил 1,735 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе», – говорится в сообщении.

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