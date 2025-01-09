В семействе башкирских зубров пополнение

«Вторая зима наших зубров в Мурадымовском ущелье. Башкортостан стал для них домом. За это время появилось уже пять малышей. Посмотрите, какие прекрасные величественные звери!» – подписал глава региона это видео в соцсетях.

Первую партию зубров выпустили в леса еще в мае 2023 года. Проект прошел защиту в Минприроды России: ученые пришли к выводу, что климат и особенности природы республики подходят для этих редких животных.

Ранее глава региона отмечал, что задача стоит амбициозная: не просто поместить стадо в вольер, а сформировать устойчивую популяцию животных, которые сами будут размножаться и гармонично впишутся в природу Башкортостана.