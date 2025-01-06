Рождество в Уфе: расписание богослужений и список перекрываемых улиц

В ночь с шестого на седьмое января праздничные богослужения будут проходить в 19 храмах Уфы:

Демский район

Свято-Андреевский храм (Дюртюлинская, 9) – с 0.00 до 2.00 седьмого января.

Калининский район

Богородско-Уфимский храм (Ферина,15) – с 23.00 шестого января до 3.00 седьмого января, а также с 7.00 до 11.00 седьмого января;

Свято-Никольский храм (Касимовская, 3) – с 23.00 шестого января до 2.00 седьмого января;

Храм в честь Максимовской иконы Божией Матери (Ашкадарская, 1) – с 23.00 шестого января до 3.00 седьмого января.

Кировский район

Собор Рождества Богородицы (Кирова, 102) – с 23.00 шестого января до 2.00 седьмого января, а также с 7.00 до 11.00 седьмого января;

Спасский храм (Октябрьской революции, 37а) – с 23.30 шестого января до 2.00 седьмого января;

Свято-Сергиевский кафедральный собор (Бехтерева, 2) – с 23.30 шестого января до 2.00 седьмого января, а также с 9.00 до 11.00 седьмого января;

Покровский храм (Мингажева, 4) – с 23.30 шестого января до 2.30 седьмого января, а также с 7.00 до 11.00 седьмого января.

Ленинский район

Крестовоздвиженский храм (Лесопильная, 2) – с 21.30 шестого января до 2.30 седьмого января;

Храм великомученика Георгия Победоносца (Летчиков, 1) – с 23.30 шестого января до 1.30 седьмого января, а также с 8.30 до 11.00 седьмого января.

Октябрьский район

Петро-Павловский храм (Нагаево, Мира, 24) – с 23.00 шестого января до 2.00 седьмого января;

Храм Блаженной Матроны Московской (Баязита Бикбая, 32а) – с 23.00 шестого января до 2.00 седьмого января, а также с 9.00 до 11.00 седьмого января;

Кирилло-Мефодиевский храм (Комсомольская, 161) – с 23.30 шестого января до 2.00 седьмого января, а также с 7.00 до 11.00 седьмого января.

Орджоникидзевский район

Богородице-Смоленский храм (Тимашевская, 128) – с 22.00 шестого января до 1.00 седьмого января;

Свято-Пантелеимоновский храм (Архитектурная, 7/1) – с 23.30 шестого января до 1.30 седьмого января и с 6.30 до 11.00 седьмого января;

Пророко-Илиинский храм (Кемеровская, 98) – с 23.30 шестого января до 1.30 седьмого января.

Советский район

Храм в честь иконы Божией Матери (50-летия Октября, 21 А) – с 23.30 шестого января до 2.00 седьмого января;

Приход храма святого Симеона Верхотурского (Белякова, 25а) – с 21.00 шестого января до 2.00 седьмого января;

Приход Никольской вокзальной церкви (Вокзальная, 39 А) – с 21.00 шестого января до 2.00 седьмого января.