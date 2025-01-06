Рождество в Уфе: расписание богослужений и список перекрываемых улиц

Уже завтра, седьмого января, православные жители республики отмечают главный христианский праздник – Рождество Христово. Тысячи прихожан соберутся в уфимских храмах и церквях на праздничную службу, которая проходит в вечернее и ночное время.
Фото: администрация Уфы
В ночь с шестого на седьмое января праздничные богослужения будут проходить в 19 храмах Уфы:
Демский район
Свято-Андреевский храм (Дюртюлинская, 9) – с 0.00 до 2.00 седьмого января.
Калининский район
Богородско-Уфимский храм (Ферина,15) – с 23.00 шестого января до 3.00 седьмого января, а также с 7.00 до 11.00 седьмого января;
Свято-Никольский храм (Касимовская, 3) – с 23.00 шестого января до 2.00 седьмого января;
Храм в честь Максимовской иконы Божией Матери (Ашкадарская, 1) – с 23.00 шестого января до 3.00 седьмого января.
Кировский район
Собор Рождества Богородицы (Кирова, 102) – с 23.00 шестого января до 2.00 седьмого января, а также с 7.00 до 11.00 седьмого января;
Спасский храм (Октябрьской революции, 37а) – с 23.30 шестого января до 2.00 седьмого января;
Свято-Сергиевский кафедральный собор (Бехтерева, 2) – с 23.30 шестого января до 2.00 седьмого января, а также с 9.00 до 11.00 седьмого января;
Покровский храм (Мингажева, 4) – с 23.30 шестого января до 2.30 седьмого января, а также с 7.00 до 11.00 седьмого января.
Ленинский район
Крестовоздвиженский храм (Лесопильная, 2) – с 21.30 шестого января до 2.30 седьмого января;
Храм великомученика Георгия Победоносца (Летчиков, 1) – с 23.30 шестого января до 1.30 седьмого января, а также с 8.30 до 11.00 седьмого января.
Октябрьский район
Петро-Павловский храм (Нагаево, Мира, 24) – с 23.00 шестого января до 2.00 седьмого января;
Храм Блаженной Матроны Московской (Баязита Бикбая, 32а) – с 23.00 шестого января до 2.00 седьмого января, а также с 9.00 до 11.00 седьмого января;
Кирилло-Мефодиевский храм (Комсомольская, 161) – с 23.30 шестого января до 2.00 седьмого января, а также с 7.00 до 11.00 седьмого января.
Орджоникидзевский район
Богородице-Смоленский храм (Тимашевская, 128) – с 22.00 шестого января до 1.00 седьмого января;
Свято-Пантелеимоновский храм (Архитектурная, 7/1) – с 23.30 шестого января до 1.30 седьмого января и с 6.30 до 11.00 седьмого января;
Пророко-Илиинский храм (Кемеровская, 98) – с 23.30 шестого января до 1.30 седьмого января.
Советский район
Храм в честь иконы Божией Матери (50-летия Октября, 21 А) – с 23.30 шестого января до 2.00 седьмого января;
Приход храма святого Симеона Верхотурского (Белякова, 25а) – с 21.00 шестого января до 2.00 седьмого января;
Приход Никольской вокзальной церкви (Вокзальная, 39 А) – с 21.00 шестого января до 2.00 седьмого января.
Фото: 2gis.ru/юляша .
В целях обеспечения безопасности во время празднования Рождества Христова с 19.00 шестого января до 8.00 седьмого января будут перекрыты несколько улиц в Уфе:
– Маяковского (от Архитектурной до Калинина);
– Бехтерева (от Менделеева до дома 1/1 по Менделеева);
– местный проезд вдоль дома №32А по Баязита Бикбая, соединяющего Баязита Бикбая и Юрия Гагарина;
– Кирова (от Айской до Ветошникова);
– Амурская и Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.
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