В Уфе подорожает проезд по Восточному выезду

Первоначально был введен упрощенный тарифный план, состоящий из двух категорий транспортных средств и минимально возможной цены на проезд.

Телеграм-канал Восточного выезда сегодня, второго января, сообщил о том, что скоро проезд по трассе подорожает и тарифы изменятся: с шестого января в тарифный план вводятся четыре категории транспортных средств.

1. Транспортные средства с двумя и более осями высотой не более двух метров: 150 рублей;

2. ТС с двумя и более осями высотой 2-2,6 метра: 250 рублей;

3. ТС с двумя осями высотой более 2,6 метра: 300 рублей;

4. ТС с тремя и более осями высотой более 2,6 метра: 300 рублей.

Владельцам транспондеров проезд обойдется на 20 рублей дешевле.