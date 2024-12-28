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Министр спорта Башкортостана пошел на повышение

Сегодня, 28 декабря, состоялось 46 оперативное совещание правительства Башкортостана в 2024 году. Подводили итоги года и обсуждали дальнейшие планы.

Фото: соцсети Руслана Хабибова

Фото: соцсети Руслана Хабибова

На совещании глава региона Радий Хабиров сообщил о расширении полномочий действующего главы Минспорта Руслана Хабибова.

«Наше Минспорта очень многое делает для развития спорта, и у нас впереди еще большие задачи.

Я сегодня принял решение усилить возможности министра спорта Руслана Тагировича Хабибова, подписал распоряжение о внесении изменений в состав правительства и назначил Руслана Тагировича исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства республики.

В январе необходимо в установленном порядке провести согласование в Госсобрании для назначения полноценным заместителем премьер-министра.

Руслан Тагирович будет курировать Министерство спорта, Министерство семьи и соцзащиты, почту и еще ряд небольших областей – это отразим при распределении полномочий», – сообщил Радий Хабиров.

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