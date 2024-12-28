Министр спорта Башкортостана пошел на повышение

На совещании глава региона Радий Хабиров сообщил о расширении полномочий действующего главы Минспорта Руслана Хабибова.

«Наше Минспорта очень многое делает для развития спорта, и у нас впереди еще большие задачи.

Я сегодня принял решение усилить возможности министра спорта Руслана Тагировича Хабибова, подписал распоряжение о внесении изменений в состав правительства и назначил Руслана Тагировича исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства республики.

В январе необходимо в установленном порядке провести согласование в Госсобрании для назначения полноценным заместителем премьер-министра.

Руслан Тагирович будет курировать Министерство спорта, Министерство семьи и соцзащиты, почту и еще ряд небольших областей – это отразим при распределении полномочий», – сообщил Радий Хабиров.