Домой на автобусе: как будет работать общественный транспорт в Уфе в новогоднюю ночь

Главные новогодние мероприятия пройдут с 21.00 31 декабря до 2.00 первого января во всех районах города.
Фото: администрация Уфы
Сегодня, 27 декабря, в мэрии города сообщили, что в новогоднюю ночь общественный транспорт в Уфе будет курсировать до 3.00 первого января. Интервал движения составит 20-25 минут.
На линиях будут работать следующие автобусные маршруты:
– №6 «ОК "Сипайловский"» – Телецентр»;
– №75 «ОАО "Амстар" – ОК "Сипайловский" – ТСК «Пушкинский»;
– №69 «Микрорайон Белореченский – ДК УМПО – Школа №75 – ДК УМПО»;
– №74 «ОАО "Амстар" – ОК "Сипайловский" – ТСК "Пушкинский";
– №226 «Уфимский ДОК – Мушникова – СТЦ "Мега-Уфа"»;
– №249 «Асфальтобетонный завод – ТСК "Пушкинский";
– №266 «ОК "Сипайловский" – ТСК "8-е Марта"».
Также во время праздничных мероприятий будет работать электротранспорт:
– троллейбусы №13, №22 и №22к в южной части города;
– троллейбусы №9 и №10 в северной части города;
– трамваи №5 и №18.
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