Домой на автобусе: как будет работать общественный транспорт в Уфе в новогоднюю ночь

Сегодня, 27 декабря, в мэрии города сообщили, что в новогоднюю ночь общественный транспорт в Уфе будет курсировать до 3.00 первого января. Интервал движения составит 20-25 минут.

На линиях будут работать следующие автобусные маршруты:

– №6 «ОК "Сипайловский"» – Телецентр»;

– №75 «ОАО "Амстар" – ОК "Сипайловский" – ТСК «Пушкинский»;

– №69 «Микрорайон Белореченский – ДК УМПО – Школа №75 – ДК УМПО»;

– №74 «ОАО "Амстар" – ОК "Сипайловский" – ТСК "Пушкинский";

– №226 «Уфимский ДОК – Мушникова – СТЦ "Мега-Уфа"»;

– №249 «Асфальтобетонный завод – ТСК "Пушкинский";

– №266 «ОК "Сипайловский" – ТСК "8-е Марта"».

Также во время праздничных мероприятий будет работать электротранспорт:

– троллейбусы №13, №22 и №22к в южной части города;

– троллейбусы №9 и №10 в северной части города;

– трамваи №5 и №18.