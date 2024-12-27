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Составлен топ продуктов, подорожавших за неделю в Башкортостане

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 16 по 23 декабря 2024 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали морковь (6,37%), свекла (3,74%), яйца (3,71%), мороженая рыба (2,37%).

Умеренно поднялись цены на соль (1,96%%), мясные детские консервы (1,5%) и лук (1,48%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели гречка (1,48%), детские макароны (1,33%) и бананы (1,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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