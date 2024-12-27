18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Ремонт Шакшинского моста в Уфе обошелся почти в 2 млрд рублей

Сегодня, 27 декабря, в Уфе состоялось долгожданное открытие Шакшинского моста. Капитальный ремонт стартовал еще весной 2023 года и завершился раньше, чем планировалось.

Фото: Ратмир Мавлиев

Фото: Ратмир Мавлиев

Комментируя открытие движения, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что на ремонт этого моста из федерального бюджета привлекли почти два млрд рублей.

Также глава региона отметил, что запланировано еще множество работ по мостам в Уфе:

Впереди у нас много работы. В 2025 году надо завершить работу над арочным мостом через Белую. Серьезные опасения вызывает состояние Затонского моста. Проект и положительное заключение экспертизы у нас уже есть.

В работе – еще два моста, в Нижегородке и в створе улицы Интернациональной. Рассматриваем варианты их строительства по концессии. После завершения проекта Южных ворот в следующем году нам нужно будет сразу же приступать к строительству Южного обхода – еще одного моста через Белую, который будет выходить на трассу Уфа – Аэропорт», – написал глава региона в соцсетях.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: