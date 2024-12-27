Ремонт Шакшинского моста в Уфе обошелся почти в 2 млрд рублей

Комментируя открытие движения, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что на ремонт этого моста из федерального бюджета привлекли почти два млрд рублей.

Также глава региона отметил, что запланировано еще множество работ по мостам в Уфе:

Впереди у нас много работы. В 2025 году надо завершить работу над арочным мостом через Белую. Серьезные опасения вызывает состояние Затонского моста. Проект и положительное заключение экспертизы у нас уже есть.

В работе – еще два моста, в Нижегородке и в створе улицы Интернациональной. Рассматриваем варианты их строительства по концессии. После завершения проекта Южных ворот в следующем году нам нужно будет сразу же приступать к строительству Южного обхода – еще одного моста через Белую, который будет выходить на трассу Уфа – Аэропорт», – написал глава региона в соцсетях.