В Уфе открыли движение по всем полосам Шакшинского моста

К работам по капитальному ремонту Шакшинского моста приступили еще весной 2023 года, несколько раз его перекрывали на длительный срок полностью.

Сегодня состоялось техническое открытие движения по всем четырем полосам.

В мэрии отметили, что работы на этом участке продолжатся до февраля 2025 года, но они не будут связаны с перекрытием движения.

В частности, необходимо еще обустроить ливневую канализацию и смонтировать архитектурную подсветку.