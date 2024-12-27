В Уфе открыли движение по всем полосам Шакшинского моста

Реконструкция Шакшинского моста уже почти завершена, и с сегодняшнего дня, 27 декабря, жители северных районов города наконец-то смогут без пробок добираться до работы и дома.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
К работам по капитальному ремонту Шакшинского моста приступили еще весной 2023 года, несколько раз его перекрывали на длительный срок полностью.
Сегодня состоялось техническое открытие движения по всем четырем полосам.
В мэрии отметили, что работы на этом участке продолжатся до февраля 2025 года, но они не будут связаны с перекрытием движения.
В частности, необходимо еще обустроить ливневую канализацию и смонтировать архитектурную подсветку.
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