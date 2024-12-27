18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе открыли движение по всем полосам Шакшинского моста

Реконструкция Шакшинского моста уже почти завершена, и с сегодняшнего дня, 27 декабря, жители северных районов города наконец-то смогут без пробок добираться до работы и дома.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

К работам по капитальному ремонту Шакшинского моста приступили еще весной 2023 года, несколько раз его перекрывали на длительный срок полностью.

Сегодня состоялось техническое открытие движения по всем четырем полосам.

В мэрии отметили, что работы на этом участке продолжатся до февраля 2025 года, но они не будут связаны с перекрытием движения.

В частности, необходимо еще обустроить ливневую канализацию и смонтировать архитектурную подсветку.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: