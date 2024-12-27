В Башкортостане отремонтируют 26 мостов

Ремонт мостов – это всегда больная тема для города: районы и даже целые населенные пункты оказываются на длительный срок отрезаны от привычных маршрутов.
Фото: Минтранс Башкортостана
Как сообщает правительство Башкортостана, до 2026 года планируется привести в нормативное состояние 26 мостов.
В этом году на сегодняшний день завершены работы на пяти объектах: это путепроводы на дороге Уфа – Инзер – Белорецк в Белорецком районе, мост через реку Бирь в Мишкинском районе, мост через реку Исанбайка в Калтасинском районе, мост через реку Кельтей в Краснокамском районе.
Также приступили к работам на мосту через реку Ик, расположенном на границе Башкортостана и Татарстана – его завершат в четвертом квартале 2026 года.
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