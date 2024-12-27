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В Башкортостане введен особый режим

Лето далеко позади, но противопожарный режим возвращается: на этот раз он связан не с сухой погодой, а с использованием пиротехники и массовыми гуляниями.

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан сообщает о том, что на территории региона вводится особый противопожарный режим на период с сегодняшнего дня, 27 декабря, по девятое января.

Режим, предусматривает запрет на разведение открытого огня вне специально оборудованных мест, в том числе для приготовления пищи, а на использование пиротехнических изделий первого-третьего классов опасности вне специальных, оборудованных для запуска фейерверка.

МЧС напоминает о том, что за январские праздничные дни 2024 года было зарегистрировано 180 пожаров. За 10 дней погибло 10 человек, из них семеро погибли из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении. В 60% случаях погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

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