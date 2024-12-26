18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Уфу признали столицей детского туризма

В России ежегодно объявляют символическую столицу детского туризма на следующий год. И на 2025 год этот статус закреплен за Уфой!

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Об этом сегоднЯ, 26 декабря, в соцсетях сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Мы благодарим организаторов за оказанное доверие и сделаем всё возможное, чтоб его оправдать!» – написал мэр.

Конкурс «Столица детского туризма» проводится с 2020 года с целью содействия развитию детского и семейного туризма в городах России.

Ежегодно определяется город, на площадке которого российские регионы и туристический бизнес смогут представлять лучшие туристские маршруты, инвестиционные проекты и практики по развитию детского туризма.

Например, в прошлом году в финале конкурса встретились региональные проектные команды городов Великий Новгород, Москва, Уфа и Богданович. Тогда победила Москва.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: