Уфу признали столицей детского туризма

Об этом сегоднЯ, 26 декабря, в соцсетях сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Мы благодарим организаторов за оказанное доверие и сделаем всё возможное, чтоб его оправдать!» – написал мэр.

Конкурс «Столица детского туризма» проводится с 2020 года с целью содействия развитию детского и семейного туризма в городах России.

Ежегодно определяется город, на площадке которого российские регионы и туристический бизнес смогут представлять лучшие туристские маршруты, инвестиционные проекты и практики по развитию детского туризма.

Например, в прошлом году в финале конкурса встретились региональные проектные команды городов Великий Новгород, Москва, Уфа и Богданович. Тогда победила Москва.