Уфимский Центр пробации перенесут в другое место из-за недовольства жителей

Башкортостан в этом году стал одним из 11 пилотных регионов по созданию Центров пробации: они занимаются вопросами ресоциализации бывших заключенных и функционируют за счет республиканского бюджета.

В таких центрах освободившиеся из мест лишения свободы смогут жить до 11 месяцев и бесплатно получать целый комплекс услуг: психологическую помощь, содействие при оформлении документов, пособий и выплат, профобучении и трудоустройстве, восстановлении и формировании социально полезных связей и так далее.

В Уфе первый Центр пробации открылся по адресу: улица Кольцевая, 47Б (бывшее здание Уфимского художественно-гуманитарного колледжа), однако вскоре жители ближайших домов начали протестовать: вокруг расположено несколько школ и детсадов и такое соседство никому не понравилось. Они создали петицию, которую подписали более 6,5 тыс. человек, и обращались напрямую к президенту Владимиру Путину.

В правительстве Башкортостана уже заявили, что Центр пробации перенесут в другое место, сейчас ищут подходящие площадки.