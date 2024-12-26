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В Башкортостане могут полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них

С такой инициативой выступили депутаты КПРФ. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.

Поправками в федеральный закон предлагается полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них.

В пояснительной записке говорится, что законопроект «имеет своей основной целью обеспечение охраны здоровья граждан Российской Федерации посредством введения полного запрета на розничную продажу жидкостей, содержащих никотин, а также безникотиновых жидкостей и устройств, предназначенных для их использования».

На сегодняшний день запреты или жесткие ограничения в отношении продажи вейпов или жидкостей для них действуют в Дании, Норвегии, Канаде, Турции, Бразилии, Мексике, Панаме, Уругвае, Аргентине, Индии, Малайзии, Ливане, Гонконге, Сингапуре, Иордании, Омане, Катаре и на Филиппинах.

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