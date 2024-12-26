В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

По состоянию на 23 декабря 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 58,05 рубля за литр (+0,22 рубля за неделю);

– АИ-92 – 54,09 рубля за литр (+0,18 рубля);

– АИ-95 – 58,37 рубля за литр (+0,19 рубля);

– АИ-98 и выше – 81,23 рубля за литр (+0,51 рубля);

– дизельное топливо – 67,42 рубля за литр (+0,35 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (58,67 рублей за литр) и по России (60,57 рубля за литр).