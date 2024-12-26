В Уфе проходят сплошные проверки транспорта

Проверяют весь пассажирский транспорт на улице Авроры совместно с сотрудниками Минтранса республики, ЦОДД, а также ФССП и ФНС.

Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

Рейды направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.