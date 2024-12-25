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Башкортостан вошел в топ-10 лучших регионов РФ по итогам 2024 года

«РИА Рейтинг» опубликовало итоговый рейтинг регионов РФ за 2024 год. В нем учитывались позиции того или иного региона в ключевых рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития субъектов РФ и выпущенных в 2024 году.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Итоговый рейтинг рассчитан путем агрегирования баллов регионов в следующих рейтингах: по качеству жизни, по социально-экономическому положению, по рынку труда, по материальному благополучию населения, по научно-технологическому развитию, по приверженности населения здоровому образу жизни.

Башкортостан занял в итоговом рейтинге за 2024 год 10 место.

Топ-10 лучших регионов РФ:

1. Москва (86,48 балла);

2. Санкт-Петербург (83,37 балла);

3. Московская область (77,99 балла);

4. Татарстан (73,98 балла);

5. ХМАО – Югра (68,89 балла);

6. Свердловская область (66,47 балла);

7. Нижегородская область (66,25 балла);

8. Краснодарский край (65,27 балла);

9. Самарская область (63,69 балла);

10. Башкортостан (63,64 балла).

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