Башкортостан вошел в топ-10 лучших регионов РФ по итогам 2024 года

Итоговый рейтинг рассчитан путем агрегирования баллов регионов в следующих рейтингах: по качеству жизни, по социально-экономическому положению, по рынку труда, по материальному благополучию населения, по научно-технологическому развитию, по приверженности населения здоровому образу жизни.

Башкортостан занял в итоговом рейтинге за 2024 год 10 место.

Топ-10 лучших регионов РФ:

1. Москва (86,48 балла);

2. Санкт-Петербург (83,37 балла);

3. Московская область (77,99 балла);

4. Татарстан (73,98 балла);

5. ХМАО – Югра (68,89 балла);

6. Свердловская область (66,47 балла);

7. Нижегородская область (66,25 балла);

8. Краснодарский край (65,27 балла);

9. Самарская область (63,69 балла);

10. Башкортостан (63,64 балла).