Экс-глава Госжилнадзора Башкортостана обвиняется в получении взятки

Причины не указывались. Пресс-служба следственного управления СК РФ сообщает о том, что Давлетшин обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору.

Следствие считает, что обвиняемый совместно с начальником отдела Госжилнадзора получил от представителя строительной компании, осуществляющей строительство оптово-распределительного центра коммерческой организации в Благовещенске, взятку в размере 2,5 млн рублей за организацию беспрепятственного подписания и выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета.

За аналогичные услуги председатель Госкомитета вместе с тем же начальником отдела и ведущим специалистом-экспертом по строительству получили 350 тыс. рублей от представителя подрядной организации за подписание заключения о соответствии построенной автономной системы теплоснабжения административного здания в Агидели.

Давлетшин сейчас задержан, с ним проводятся следственные действия, проверяется возможная причастность к другим преступлениям.

Также расследуются уголовные дела в отношении двоих взяткодателей, начальника отдела и ведущего специалиста Госжилнадзора.