Экс-глава Госжилнадзора Башкортостана обвиняется в получении взятки

Недавно стало известно, что глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об отставке Артура Давлетшина с должности председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору.
Причины не указывались. Пресс-служба следственного управления СК РФ сообщает о том, что Давлетшин обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору.
Следствие считает, что обвиняемый совместно с начальником отдела Госжилнадзора получил от представителя строительной компании, осуществляющей строительство оптово-распределительного центра коммерческой организации в Благовещенске, взятку в размере 2,5 млн рублей за организацию беспрепятственного подписания и выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета.
За аналогичные услуги председатель Госкомитета вместе с тем же начальником отдела и ведущим специалистом-экспертом по строительству получили 350 тыс. рублей от представителя подрядной организации за подписание заключения о соответствии построенной автономной системы теплоснабжения административного здания в Агидели.
Давлетшин сейчас задержан, с ним проводятся следственные действия, проверяется возможная причастность к другим преступлениям.
Также расследуются уголовные дела в отношении двоих взяткодателей, начальника отдела и ведущего специалиста Госжилнадзора.
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