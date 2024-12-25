Инфляция в Башкортостане резко ускорилась после двухмесячного замедления

Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам ноября 2024 года.
Инфляция в Башкортостане в ноябре составила 8,22% в годовом выражении.
Ранее в этом году она была на уровне:
– в ноябре – 7,73%;
– в сентябре – 7,98%;
– в августе – 8,83%;
– в июле – 8,76%;
– в июне – 8,01%;
– в мае – 7,92%;
– в апреле – 7,69%;
– в марте – 7,28%;
– в феврале – 7,62%;
– в январе – 7,05%.
Этот показатель по-прежнему ниже средней инфляции по России, которая по итогам ноября составила 8,88% в годовом выражении, и по ПФО (8,76%).
Комментарий Центробанка:
Ускорению инфляции в регионе способствовали рост издержек производителей и поставщиков, а также сокращение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров.
Ускорение роста цен на продукты произошло в основном из-за сокращения предложения отдельных продуктов питания и роста издержек производителей.
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары под влиянием разнонаправленных факторов не изменился и составил 4,73%.
Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1% и составил 12,07%. Преимущественно это связано с ростом издержек поставщиков ряда услуг.
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