Инфляция в Башкортостане резко ускорилась после двухмесячного замедления

Инфляция в Башкортостане в ноябре составила 8,22% в годовом выражении.

Ранее в этом году она была на уровне:

– в ноябре – 7,73%;

– в сентябре – 7,98%;

– в августе – 8,83%;

– в июле – 8,76%;

– в июне – 8,01%;

– в мае – 7,92%;

– в апреле – 7,69%;

– в марте – 7,28%;

– в феврале – 7,62%;

– в январе – 7,05%.

Этот показатель по-прежнему ниже средней инфляции по России, которая по итогам ноября составила 8,88% в годовом выражении, и по ПФО (8,76%).

Комментарий Центробанка:

Ускорению инфляции в регионе способствовали рост издержек производителей и поставщиков, а также сокращение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров.

Ускорение роста цен на продукты произошло в основном из-за сокращения предложения отдельных продуктов питания и роста издержек производителей.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары под влиянием разнонаправленных факторов не изменился и составил 4,73%.

Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1% и составил 12,07%. Преимущественно это связано с ростом издержек поставщиков ряда услуг.