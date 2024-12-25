В Уфе подсветили еще один мост

Фотографии сегодня, 25 декабря, опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Мост оформлен в синем цвете с расположением "звуков на грифе гитары", так как развязка находится рядом с мостом Каменная переправа, который многие называют гитарой.

Под путепроводом смонтированы 264 управляемых светильника, что позволяет исполнить различные сценарии подсветки», – написал мэр.