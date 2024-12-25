18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе подсветили еще один мост

Рабочие завершили монтаж архитектурно-художественной подсветки на путепроводе в створе улицы Генерала Рыленко, построенного в рамках проекта «Южные ворота».

Фотографии сегодня, 25 декабря, опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Мост оформлен в синем цвете с расположением "звуков на грифе гитары", так как развязка находится рядом с мостом Каменная переправа, который многие называют гитарой.

Под путепроводом смонтированы 264 управляемых светильника, что позволяет исполнить различные сценарии подсветки», – написал мэр.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: