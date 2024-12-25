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В Уфе на месте ресторанного комплекса построят кучу высоток

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории 3-ей Пристани, ограниченной урезом реки Белая и улицами Прибельская и Бельская в Кировском районе.

Чертеж: администрация Уфы

Чертеж: администрация Уфы

На этом участке площадью 31,26 га построят:

– 12 25-этажных домов;

– три 18-этажных дома;

– один пятиэтажный дом;

– многофункциональный образовательный центр со школой на 1100 учащихся и детсадом на 550 мест;

– пять подземных гаражей-стоянок на 170-470 мест каждая и восьмиэтажный паркинг на 499 мест;

– культурно-досуговый многофункциональный центр;

– снегоплавильный пункт.

Проект подразумевает снос частного сектора, общественных зданий, ресторанного комплекса «Пристань» и объектов инженерного обеспечения общей площадью 18 820 кв. м.

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