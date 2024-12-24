В Башкортостане прокуратура запретила муниципалитету покупку автомобиля за 5,4 млн рублей

В результате проверки информации выяснилось, что районной администрацией проведен аукцион на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автомобиля марки Haval стоимостью более 5,4 млн рублей.

При этом отдельные требования к параметрам объекта закупки ограничивали количество потенциальных участников аукциона. Так, в описании товара были указаны лишь характеристики максимальной комплектации повышенного комфорта, соответствующие лишь одной марке машины и исключающие возможность замены его на эквивалент.

Прокуратура внесла в адрес главы муниципалитета представление, начальник МКУ «Управление муниципальными закупками» оштрафован по части 4.1 статьи 7.30 КоАП РФ (искусственное ограничение количества участников закупки) на 50 тыс. рублей.

После вмешательства надзорного ведомства контракт был расторгнут.